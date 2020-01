Sprayflaschen explodiert - Garagenbrand in Göfis

Am Sonntagabend ist es in Göfis zu einem Brand in einer Garage gekommen.

Auslöser des Brandes dürfte offensichtlich die Explosion einer akkubetriebenen LED-Lampe gewesen sein, die der 59-jährige Hausbesitzer zuvor an das Ladegerät angeschlossen hatte. In der Garage gelagerte Sprayflaschen explodierten durch das Feuer und drückten das Garagentor nach außen.

Nachbarn versuchten den Brand zu löschen, bevor die alarmierte Feuerwehr Göfis das Feuer unter Kontrolle brachte.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die 56-jährige Hausbesitzerin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.