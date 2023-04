Sprachen sind Brücken zu anderen Menschen

Der diesjährige Lesetag der VS Leopold stand ganz im Zeichen der Sprachen.

Dornbirn. Einen Vormittag lang wurde vergangenen Freitag an der Volksschule Leopold die Vielfalt der Sprachen gefeiert. „An unserer Schule gibt es 15 verschiedene Muttersprachen und so entstand die Idee, den diesjährigen Lesetag unter dieses Motto zu stellen“, erklärte Direktorin Beate Ludescher-Kohler.

Im Vorfeld hatte Schulwart Manfred Mäser auch noch das Stiegenhaus passend zum Thema dekoriert und zahlreiche Eltern ließen sich nicht lange bitten, um an dem Leseprojekt teilzunehmen. Diese wurden im Vorfeld gebeten ein Buch vorzubereiten, aus dem abschnittsweise in der Muttersprache vorgelesen und im Anschluss übersetzt wird. Auch Geschichten aus der Heimat und Erzählungen über Bräuche waren herzlich willkommen.

Den Auftakt machte Luca Ordonselli in der 1 a mit seinem mitgebrachten Buch „A caccia dell´Orso“. Gemeinsam begaben sich der italienische Papa und die Kinder auf eine spannende Bärenjagd. Gleich nebenan in der 3 b lernten die Schülerinnen und Schüler mit Felicitas Hofmann spielerisch Tiernamen auf Französisch und Mariya Kuzmenko lud die 2 a Klasse auf eine Sprachreise in die Ukraine. Auch in die serbische (Biljana Pajic), englische (Martina Amann), türkische (Atar Burcu) und russische (Sonja Vigl) Sprache tauchten die neugierigen Kinder anhand von Leseabenteuern ein. „Hola“ hieß es schließlich noch in der spanischen Stunde mit Elizabeth Oyhenart Cunha Yosselin und Agnesa Prepojkac-Sejfic stellte ihre Heimat Bosnien vor.