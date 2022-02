„Sprachen haben in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt“

Marie-Amélie Kanonier aus Dornbirn erhielt den diesjährigen Dr. Emmi Herzberger Sprachpreis.

Als Tochter einer luxemburgischen Mutter und eines österreichischen Vaters ist Marie-Amélie zweisprachig aufgewachsen. In der Volksschule schnupperte sie bereits in das Freifach Italienisch und in ihrer weiteren schulischen Laufbahn „gesellten“ sich dann noch Englisch, Französisch und Latein dazu. „In der Oberstufe habe ich am BG Dornbirn außerdem das Pflichtfachmodul Chinesisch belegt – in dessen Rahmen ich auch an einer Projektreise China teilnehmen konnte“, so die Dornbirnerin. Auch ihre vorwissenschaftliche Arbeit verfasste sie in englischer Sprache zum Thema „Homosexuality in Hollywood Movies – The Depiction of Gay People in Modern Cinema“. Aktuell studiert sie im ersten Semester „English and American Studies“ an der Universität Wien. „Sprachen werden mich somit noch eine Weile begleiten“, erklärte die sprachgewandte junge Dame und nahm den ehrenvollen Preis dankend entgegen. (cth)