HTL Dornbirn macht Erasmus+ Fortbildung „CLIL“.

Dornbirn. Dank der Organisation der Bildungsdirektion Steiermark ist es der HTL Dornbirn möglich, an einem Erasmus+ Projekt teilzunehmen. Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugend und Sport. Im Zentrum des EU-Programms steht die Förderung der Mobilität zu Lernzwecken und der transnationalen Zusammenarbeit. Wichtig ist der Austausch bewährter Praxis im Bildungsbereich.

Die HTL Dornbirn ist Teil des Erasmus+ Konsortiums „Sprachen als Bindeglied der Kulturen und als Motor für wirtschaftliche Entwicklung“. Im Rahmen dieses Konsortiums wurde auch die Fortbildung „CLIL English“ in Dublin, Irland angeboten, die sich an Lehrpersonen aller Fächer richtet. „CLIL“ steht für Content and Language Integrated Learning.