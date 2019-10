Sprache lustvoll erleben

Drei Maturantinnen der HAK Bludenz luden zur „Langen Nacht der Sprachen“

Unterstützung erhielten die jungen Damen auch von der Marktgemeinde Nenzing und den teilnehmenden Einrichtungen: „Die Mitarbeiter des Kindergartens Dorf, des BildungsRaums Entfaltung, des Wolfhaus sowie der Bibliothek und Ludothek gestalteten ein abwechslungsreiches Programm für die jungen Besucher“, ziehen Yaren Yildirim, Maria Peißer und Sevgi Bicer eine zufriedene Bilanz. „Der Abend war ein voller Erfolg die rund 350 Gäste waren durchwegs von den Stationen begeistert. Es lief alles wie geplant.“ Im Vorfeld sei die Nervosität natürlich groß gewesen, erzählen die angehenden Maturantinnen. „Wenn eine Veranstaltung im Vorfeld gut organisiert ist, heißt das noch lange nicht, dass auch Besucher kommen.“ Auch wenn ihnen mit dem Erfolg des Abends „ein riesen Stein“ vom Herzen gefallen ist, haben sie ihre Diplomarbeit noch nicht in der sprichwörtlichen „Tasche“: „Wir müssen unsere Erfahrungen dokumentieren und das Projekt präsentieren – zuerst an der Schule sowie die `Best of Projekte´ bei der Sparkasse Bludenz“, berichtet Sevgi Bicer stellvertretend für ihre Kolleginnen.