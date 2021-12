Spotify: Die meistgehörten Songs und Künstler 2021

Spotify hat seinen Jahresrückblick Spotify Wrapped 2021 veröffentlicht.

Wie jedes Jahr teilt die Musikstreaming-Plattform Spotify die meistgehörten Top-Künstler, Alben, Songs, Podcasts und mehr. In Spotifys 2021 Wrapped gibt der Streaming-Dienst einen Überblick. Welche Songs, welche Künstlerinnen und Künstler wurden also am meisten gestreamt? Die Antwort gibt es im folgenden Video.