Sporttaucher stirbt bei Unfall im Bodensee

Am Mittwoch ereignete sich ein tragischer Unfall am Ende eines Tauchgangs zweier erfahrener Sporttaucher im deutschen Meersburg.

Gegen 20 Uhr gerieten zwei Taucher im Bodensee aufgrund des sturmbedingten starken Seegangs in Seenot. Ein 52-jähriger Mann wurde dabei mehrfach gegen eine Promenadenmauer und den Schiffsansleger "Wilder Mann" in Meersburg geschleudert, was zum Verlust seines Bewusstseins führte. Er trieb mehrere Minuten lang bäuchlings auf dem Wasser, ohne Atemregler im Mund.