Sportstrategie schreitet voran

Bregenz (BRK) – Wie kann Bregenz aktiv gestaltet werden, damit möglichst viele Bürger:innen Freude an Bewegung finden? Und wie lassen sich Stadt und Sport optimal ergänzen?

Diese Fragen standen im Zentrum einer Erhebung, welche die Landeshauptstadt im Oktober 2021 durchführte. Die Erkenntnisse der Erhebung werden am Mittwoch, 9. März 2022, ab 18 Uhr im Magazin 4 vorgestellt. Die Anwesenden sind eingeladen, sich anschließend an der weiteren Entwicklung der Sportstrategie zu beteiligen und sich aktiv einzubringen.

Knapp 500 Antworten von interessierten Bregenzer:innen trafen auf der Umfrage-Plattform „Vorarlberg mitdenken“ ein. Diese wurden zu Erkenntnissen zusammengefügt, aus denen sich sechs Handlungsfelder ergaben, welche nun online abrufbar sind (vorarlberg.mitdenken.online). Zusammen mit Bregenzer:innen, Sportvereinen und sonstigen Sportinteressierten soll ein Leitfaden für die künftige Arbeit in diesem Fachbereich entwickelt werden. Der Workshop bildet den Auftakt für einen weiteren Beteiligungsprozess, im Zuge dessen die Handlungsfelder in Arbeitsgruppen behandelt werden.

"Die Stadt Bregenz freut sich über eine rege Teilnahme, denn nur miteinander kann eine umfassende Sportstrategie für Bregenz entwickelt werden. Zusätzlich soll es einen Orientierungsleitfaden geben, der neben der notwendigen Analyse des bestehenden Angebotes an Vereinen, Sportflächen und sportlichen Disziplinen insbesondere auch das Ziel berücksichtigt, die Bregenzer Bevölkerung in Bewegung zu bringen. Denn Bewegung bedeutet Gesundheit. Das beginnt bei Kindergärten und Schulen und setzt sich über die Jugend bis ins hohe Alter fort. Vielen Dank an meinen Nachfolger als Sportstadtrat, Michael Felder, der bei der Sportstrategie wirklich großartige Arbeit geleistet hat", so Bürgermeister Michael Ritsch.