Sportsgeist beim Happy Tennis Camp in Koblach

Teamspirit, tolles Wetter und motivierte Teilnehmer: von 13. - 17. Juli 2020 war auf der Tennisanlage des UTC Nickel Transporte Koblach das 6. Happy Tennis Camp angesagt.

Geleitet durch das kompetente Trainerteam hatten die sportbegeisterten Kids die Möglichkeit, eine Woche lang in die Tenniswelt einzutauchen und sich auszutoben. Dabei stand das Wohlbefinden der Kinder stets im Vordergrund. Auf dem Platz lag der Fokus auf Taktik, Spielformen, Technik und Mentaltraining. Nebenbei wurde für die Teilnehmenden ein breites Rahmenprogramm aus verschiedenen Sportarten, Spielen und kreativen Tätigkeiten geboten. Dabei wuchsen die 20 Mädchen und 23 Jungs als Gruppe zusammen und bewältigten Aufgaben spielerisch gemeinsam. Ein Highlight der Woche war das Graffitisprayen am alten Container, sowie die Preisverteilung mit anschließendem Grillen auf der Anlage des UTC Koblach. „Es war schön zu beobachten, wie sich die Kinder gegenseitig gepusht haben und jede freie Minute auf dem Tennisplatz verbringen wollten“, so Timo Fröhlich, Leiter und Organisator des Happy Tennis Camp. „Durch das selbstgemachte Mittagessen und anderen Spezialitäten der engagierten Eltern, die gesunde Jause die wir von SPAR Metzler, Gemüsebau Meusburger erhielten und die tolle Bewirtung durch den UTC Koblach, hatten wir stets rundum zufriedene und glückliche Tennisspieler. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.“