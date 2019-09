Sportplatz-Eröffnung

Am Wochenende werden der neue Fußballplatz und der Feuerwehr-Übungsplatz in Übersaxen mit einem zweitägigen Fest offiziell in Betrieb genommen.

Groß ist die Freude bei den Fußballern und bei der Feuerwehr, denn nach zweijähriger Bauzeit sind die neuen Spiel- und Übungsplätze fertiggestellt und können nun ihrer Bestimmung übergeben werden.

Los geht es am Samstag ab 13:00 Uhr mit einer Dorfolympiade. Mannschaften aus je fünf Teilnehmern treten in Geschicklichkeits- und Spaßwettbewerben gegeneinander an. Hier steht der Spaß klar im Vordergrund. Im Anschluss folgt ein Meisterschaftsspiel am dem neuen Spielfeld. Am Abend Party mit der Band “FISH & SCHNITZEL”.

Offizielle Eröffnung am Sonntag