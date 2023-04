Sportmittelschule Nenzing feiert Basketball-Team

Eine Premiere, die für die Basketballer der Sportmittelschule gleich zu einem großen Erfolg geführt hat:

Leander Bischof, Samuel Lechthaler, Lukas Marte und Luca Bertel, alle Basketball-begeisterte Schüler der 4c Klasse der Sportmittelschule Nenzing, traten vergangene Woche in Rankweil bei der ersten Landesmeisterschafte „3×3 Basketball School Jam“ an. 44 Mannschaften zeigten mehr als sieben Stunden lang Nachwuchs-Basketball vom Feinsten. Die Nenzinger Burschen gewannen in Begleitung von Sportlehrer Rainer Schallert alle Vorrundenspiele souverän, setzten sich im Viertelfinale und Halbfinale gegen Mannschaften aus Bregenz und Feldkirch ebenso klar durch und gewannen schließlich auch das Finalspiel gegen das Gymnasium Feldkirch Schillerstraße hoch verdient mit 6:3.