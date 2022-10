Sportliches Großevent, Energiekrise und die Lage im Ländle

Am Freitag sind Robert Küng (OK-Leiter 3-Länder-Marathon), Landesrat Marco Tittler sowie Andreas Gapp (Fachgruppenobmann Seilbahnen) bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Endlich wieder sportliche Großveranstaltungen: Nach coronabedingter Pause steht dieses Wochenende wieder der Sparkasse 3-Länder-Marathon an. Herr über das herbstliche Läufer-Highlight ist OK-Leiter Robert Küng. Was Teilnehmer und Publikum erwarten dürfen, welche Herausforderungen und Highlights es gab und gibt - das verrät Küng im Gespräch mit Pascal Pletsch.

Wir leben in herausfordernden Zeiten: Energie wird möglicherweise knapp, die Teuerung treibt viele Vorarlberger in die Verzweiflung - und eine Besserung ist vorerst noch nicht in Sicht. Wie die Situation in Vorarlberg und bundesweit aussieht und welche Pläne die Politik hat, erklärt Landesrat Marco Tittler.