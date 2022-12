Sportliches Ausnahmetalent zu Besuch im Rathaus

Bludenz. Der Medaillenregen des Bludenzer Profisportlers Jürgen Rojko scheint keinen Abbruch zu nehmen.

Der mittlerweile Fünfundvierzigjährige ist auch Stammspieler der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, mit der er die Silbermedaille bei den Special Olympics Weltspielen 2019 in Abu Dhabi, erspielte. „Bei meinem Ehrgeiz kann ich einfach keine halben Sachen machen“, schmunzelt der ambitionierte Wettkampfsportler. Auf Grund seiner sportlichen Leistungen und sympathischen Persönlichkeit wurde Rojko bei der Sporthilfe Gala in Wien zum Special Olympic Sportler des Jahres 2022 ausgezeichnet und. Symbolisch für den Ruhm erhielt er den begehrten „Niki“, eine Trophäe, die so groß und schwer ist, dass Rojko sie in seiner Sporttasche mit zu seinem Termin im Rathaus brachte.