Sportlicher Wettkampf von Groß und Klein

Über den vergangenen Sommer wurde wiederum ein Kindertraining beim Tennisclub in Wald durchgeführt. Geleitet wurde dies abermals von Karlheinz Pröckl.

besuchten Kinder aus Klösterle, Wald und Dalaas. Kürzlich gab es ein spannendes Abschlussturnier, bei dem Markus Pisoni den ersten, Sophie Krabacher den zweiten und Olivia Burtscher den dritten Platz belegten. Im Anschluss an die Siegerehrung wurden zur Stärkung Hamburger mit Pommes serviert. Tatkräftige Unterstützung gab es an diesem Vormittag von Raissa Marquardt, der neuen Leiterin der Schüler- und Mittagsbetreuung in der Gemeinde Lech.