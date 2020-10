Sportlicher Stillstand

Der Jugendspielbetrieb des SSV Dornbirn Schoren leidet unter Covid 19-Reisebeschränkungen.

Für die U8 und die U10 Teams sind ab November Spiele im Vorarlberger Handballverband geplant. Wegen Covid-19 aber nicht wie üblich in Turnierform, sondern bei der U8 in einer Dreiergruppe und bei der U10 in Einzelspielen.