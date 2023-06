Sportlicher Probegalopp mit mehr als tausend Sportlern

Bewegung, Spiel und Spaß standen beim ASVÖ-Familiensporttag in Feldkirch-Gisingen im Mittelpunkt.

FELDKIRCH. „Das Land Vorarlberg und die vielen Sportvereine müssen die Kinder und Jugendlichen wieder animieren, sich zu bewegen. Es gilt den Breitensport wieder anzukurbeln und bei der Jugend die Lust auf Sport und Vereine zu wecken. Das Ehrenamt wird im Vorarlberger Sport großgeschrieben und das Land bedankt sich bei den Hunderten ehrenamtlichen Funktionären auf diesem Wege“, sagt Sportlandesrätin Martina Rüscher beim Familien-Sporttag des Allgemeinen Sportverbands (ASVÖ) beim Schulzentrum Oberau in Feldkirch-Gisingen. Mehr als tausend Kinder, Jugendliche und Eltern nutzten die Gelegenheit, nicht nur die angebotenen Sportarten auszuprobieren, sondern auch fünfzehn Feldkircher Sportvereine näher kennenzulernen. „Wir wollen den Sportvereinen eine Plattform bieten, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Kinder und Jugendlichen sollen die Möglichkeit haben, die verschiedensten Sportarten kennenzulernen und reinzuschnuppern“, sagt ASVÖ-Vorarlberg Präsident Josef Lampert. Ein Dutzend Helfer des ASVÖ sorgte in Zusammenarbeit mit der Stadt Feldkirch für einen professionellen Ablauf des Sportevents. Die gezielte Nachwuchsförderung steht auch in der Sportstadt Feldkirch an oberster Stelle. Feldkirch Sportstadträtin Nathalie Koch machte sich vor Ort selbst ein Bild und zeigte sich über die Darbietungen der jungen Sportler begeistert. ASVÖ Vorarlberg Sportkoordinator Daniel Wagner freute sich über das rege Interesse und die hohe Teilnehmerzahl. Mit großem Applaus wurden die mustergültig vorgetragenen Vorführungen der verschiedensten Vereine bedacht. Das Angebot reichte von Kampf- und Ballsportarten bis hin zu Fechten oder Fußballtennis. Im September stehen die nächsten ASVÖ-Familiensporttage auf dem Programm. In Egg, Bregenz und Hohenems werden die Mitglieder der örtlichen Vereine ihr Angebot vorstellen.VN-TK