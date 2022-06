Sportlicher Höhenflug beim SC Tisis

Meister und der zweite Tabellenplatz bedeuten für beide Kampfmannschaften den Aufstieg.

TISIS. Einen sportlichen Höhenflug erlebt derzeit der Sportclub IPA SC Tisis. Erstmals in der langen 42-jährigen Klubgeschichte des Oberländer Fußballverein konnten beide Kampfmannschaften in der abtgelaufenen Meisterschaft 2021/2022 in eine höhere Spielklasse des Landes aufsteigen. Hinter dem Meister FC Lustenau 1907 1b wurde die Einser Truppe von SC Tisis in der 2. Landesklasse Zweiter und spielt nun in der beginnenden neuen Titeljagd ab 6. August in der 1. Landesklasse. Dreizehn Zähler vor einem Nichtaufstiegsplatz hat die Truppe von Erfolgscoach Yildirim Sencelikel mit Bravour das gesteckte Ziel Aufstieg mit Bravour umgesetzt. Die Tisner waren mit 34 Punkten und sechs Siegen in Folge zum Schlussspurt das beste Frühjahrsteam in dieser Leistungsstufe. In der Heim- und Auswärtstabelle gab es jeweils den zweiten Tabellenplatz. Mit dem zwanzigfachen Torschützen und Deni Gluhacevic mit 16 Treffern stellt Tisis auch ein starkes Angriffsduo. In den 26 Meisterschaftsspielen gab es zwanzig Siege, drei Remis und nur drei Niederlagen. Die 1b-Mannschaft von IPA SC Tisis holt sich in überlegener Manier den Meistertitel in der 5. Landesklasse Oberland. Der Vorsprung des neuen Champion auf den Zweiten FC Nüziders 1b beträgt sieben Zähler. Einen großen Anteil am großen Triumph hatte Stürmer Marvin Mahler. Der Alleinunterhalter erzielte 38 zum Teil wunderschöne Tore und gewann die Wertung in der Torschützenliste. Tisis 1b war mit 84 Treffern die Torfabrik der Liga und stellt die stärkste Abwehr. Natürlich will SC Tisis die sportlichen Glanzzeiten in der kommenden Saison prolongieren.VN-TK