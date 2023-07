Sportlicher Abschluss für Hohenemser Chor

Mit einem Kegelabend verabschiedete sich der Chor JOY in die Sommerpause.

Dornbirn. „Anstelle einer Chorprobe haben wir uns auch für dieses Jahr wieder einen sportlichen Ausklang überlegt“, so JOY-Obmann Jürgen Waibel. Als Abschluss vor der Sommerpause lud dieser zu einem gemütlichen Kegelabend auf der Anlage des Sportkegelklubs Bergfalken in Koblach.

Dann wurde es aber sportlich und es ging ans Kegeln. Vier Gruppen wurden ausgelost, den Bahnen zugeteilt und der sportliche Ehrgeiz war bei den Teilnehmern sogleich geweckt – schließlich galt es um möglichst viele Punkte zu kämpfen. Neben Können spielte auch Glück eine maßgebende Rolle und am Ende konnte sich das Team „Gelb“ gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bei der anschließenden Rangverkündigung erhielten aber alle Teilnehmenden eine süße Überraschung. Die Kegelkönigin an diesem Abend hieß aber Tanja Reis, sie fegte als Einzelsiegerin sozusagen alle vom Platz.

„Die Probenarbeit in den vergangenen Wochen auf unsere Herbstkonzerte am Samstag, 21. und Sonntag, 22. Oktober war sehr intensiv. Umso mehr genossen wir den netten und kameradschaftlichen Kegelabend vor der Sommerpause“, so Jürgen Waibel.