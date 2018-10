Sportliche Schlinser Schüler

Umbau der Volksschule jährt sich zum zwanzigsten Mal.

Schlins . Sind an den meisten Volksschulen des Landes zwei Turnstunden die Regel, setzt man in Schlins bewusst einen Schwerpunkt und so kommen alle Tafelklassler in den Genuss von dem doppelten Ausmaß an Bewegung. Damit keine Langeweile aufkommt sind die sportlichen Aktivitäten mannigfaltig, wodurch die Schule auch mit dem Schulsportsiegel des Landes ausgezeichnet wurde. Die bewegte Schule nimmt jährlich an „Bludenz läuft“ ebenso teil, wie als einzige auswärtige Klasse an einem Feldkircher Schulhandballturnier. Bekannt auch die diversen vom VFV ausgerichteten Fußballturniere im großzügigen Wiesenbachsaal, wo neben heimischen Größen wie dem SCR Altach, auch gerne der Nachwuchs des FC Bayern München vorbeischaut. Unterstützt von der Gemeinde geht es zum Eislaufen, mit den Ski auf die Piste und passend zur Bewegung organisiert man auch regelmäßig eine gesunde Jause für alle Schüler.

Verantwortlich dafür Direktorin Brigitte Voppichler (48) und ihre engagierte Lehrerschaft. Voppichler, gebürtige Schlinserin ist, nach einem Auswärtsspiel im Montafon, seit 2003 wieder zurück in der unmittelbaren Heimat, seit 2013 fungiert sie als Direktorin. Neben dieser Tätigkeit steht sie selbst immer noch in der Klasse und dies auch sehr gerne, wie sie sagt. In sechs Klassen werden von zehn Lehrern derzeit insgesamt 104 Schüler unterrichtet. In diesem Jahr steht für die 1952 eröffnete Schule ein Jubiläum an. Vor genau 20 Jahren wurde die Schule saniert und erweitert. Bei den Feierlichkeiten damals mit dabei, der seinerzeitige Landeshauptmann Herbert Sausgruber sowie der damalige Schlinser Bürgermeister und nunmehrige Landtagspräsident Harald Sonderegger. Ob ähnliche Prominenz wieder vorbeischauen wird ist noch offen, gefeiert wird in Schlins aber definitiv. Bereits seit dem Frühjahr probt man für das Musical „Kleiner Maulwurf – Großer Tag“ mit Beteiligung aller Schüler, welches dann am 20.Oktober aufgeführt werden wird, in der Schule wird eine Ausstellung eingerichtet, ein großes Fest mit Bewirtung darf dann natürlich auch nicht fehlen. Bei aller Sportbegeisterung, die Schlinser Kinder haben offensichtlich noch mehr Talente. CEG