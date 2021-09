Sportliche Herausforderungen im neuen Jahr

Das Schulsportreferat startet gut vorbereitet in ein sicherlich forderndes Schulsportjahr 2021/22.

Bewegung und Sport dürfen an den Schulen in allen 3 Risikostufen unter Einhaltung der für die einzelnen Stufen immer aktuell geltenden begleitenden Maßnahmen stattfinden!

Daher kann in den Schulen der Sportunterricht im normalen Umfang gestartet werden!

In den Risikostufen 1 und 2 dürfen mit einer vorausgehenden Risikoanalyse auch Schulveranstaltungen wie Wandertage, Ski- oder Sporttage und Sportwochen geplant und durchgeführt werden.

Auch das Schulsportreferat startet gut vorbereitet in ein sicherlich forderndes Schulsportjahr 2021/22. Nach Corona bedingt intensiven und für alle belastenden Monaten laufen die Vorbereitungen für die Schulsportwettkämpfe auf Bezirks-, Landes- und Bundeseben nun doch schon seit längerer Zeit auf Hochtouren.

In mehr als 25 Sportarten organisiert das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg im heurigen Schuljahr über 40 Bewerbe für die Vorarlberger Schulen.

Dazu sind auch noch mehrere Schulsport Challenges geplant. Das Angebot von Challenges an den Schulen wurde im Frühjahr während der Pandemie von vielen Lehrpersonen und Schüler*innen mit großer Begeisterung angenommen.

Für die Schulsportwettkämpfe wurde ein eigenes COVID-19-Präventionskonzept erstellt, bei allen Wettkämpfen gelten besondere Schutzmaßnahmen. Denn Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten stehen natürlich an erster Stelle.

In Schulwettkämpfen können sich die Schüler/innen einerseits messen und bewähren, andererseits erlernen sie wichtige soziale Kompetenzen, da es sich ausschließlich um Mannschaftsbewerbe handelt: Zusammenhalt, Kameradschaft, Akzeptanz Schwächerer, Umgang mit Sieg und Niederlagen, Fairness…. Wettkämpfe können auch Motivation für längerfristiges Sportbetreiben sein, was bei Kindern und Jugendlichen gerade in diesen schwierigen Zeiten immer mehr zum Problem wird.