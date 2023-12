Sportlich nach den Sternen gegriffen

Das TSZ Dornbirn präsentierte vergangenen Samstag wieder ihr alljährliches Weihnachtsturnen.

Ganz schön sportlich stimmten sich die Turnerinnen und Turner auf Weihnachten ein und die Freude und Begeisterung war dementsprechend ansteckend. Durch die abwechslungsreiche Show führten an diesem Nachmittag Franziska und Jakoba, die die Besucherinnen und Besucher auf eine winterliche Reise Richtung Sternenhimmel nahmen. Für jeden Auftritt gab es jeweils einen funkelnden Stern, dem großen Thema der Show, der dann an einer Tanne angebracht wurde und schlussendlich einen prächtigen Weihnachtsbaum erstrahlen ließ.

Tanzende Sternchen, Mondscheinjäger am Barren, Schlafwandler, die Purzelbäume schlugen oder Elfen, die übers Trampolin hüpften – die jungen Nachwuchsturnerinnen und -turner boten wie jedes Jahr eine fulminante Bewegungsshow, die gleichzeitig die Krönung eines jeden Turnjahres markiert. Die Organisatoren hatten sich ein sehr kreatives Programm ausgedacht und das Weihnachtsturnen demonstrierte erneut eindrücklich, was die Kinder und Jugendlichen im Verein beim wöchentlichen Training alles lernen und welche Fortschritte sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Passend zum Coldplay-Song „A sky full of stars”, der gleich zu Beginn der Show ertönte, konnte man am Ende sagen, dass das Kulturhaus Dornbirn einen Nachmittag lang definitiv „A place full of stars“ war.