"Sportlich mit Kind und Kegel ..."

ASVÖ-Familiensporttag in Feldkirch-Gisingen geplant.

GISINGEN “Die ASVÖ-Familiensporttage bieten eine großartige Plattform für Sportvereine, um ihre Sportarten und Angebote zu präsentieren und potenzielle Einstiegshürden in den Vereinen zu minimieren”, erklärt Thomas Bachmann, Fachbereichsleiter Sport der Stadt Feldkirch. Nachdem der ASVÖ im Jänner die Anfrage für die erstmalige Veranstaltung eines ASVÖ-Familiensporttages in Feldkirch gestellt hatte, fand ein erster Termin im Rathaus mit Landeskoordinator Daniel Wagner statt. Anschließend fand ein Informationsabend für die Feldkircher Sportvereine in der MS Oberau statt. Hier waren nicht weniger als zwölf Feldkircher Sportvereine vor Ort, die ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet haben. Zudem haben sich einige weitere Vereine bereits im Vorfeld des Treffens mit dem ASVÖ in Verbindung gesetzt und ihre Zusage für den ASVÖ-Familiensporttag mitgeteilt. Demzufolge rechnet man aktuell mit etwa 15 Vereinen, die bei der Premiere des ersten ASVÖ-Familiensporttags in Feldkirch mitwirken werden.

Als Termin wurde der 24. Juni festgelegt. Der Veranstaltungsort wird das Gelände rund um das Schulzentrum Oberau sein. Bei schönem Wetter stehen den Vereinen eine Vielzahl an Outdoor-Sportstätten für ihre Vorführungen zur Verfügung: Ein Tschuttplatz, ein Beachvolleyballplatz, ein Rollhockeyplatz, eine Streetballanlage und eine Calisthenics-Anlage. Im Schlechtwetterfall gibt es mit den vorhandenen Räumlichkeiten des Schulzentrums (Dreifachturnhalle, Doppelturnhalle, Gymnastikraum, Aula, etc.) entsprechende Ausweichmöglichkeiten. Die Anmeldefrist für Vereine läuft noch bis zum 14. April, danach geht es seitens der ASVÖ-Verantwortlichen in Abstimmung mit der Stadt Feldkirch in die Detailplanung der Organisation und des Ablaufs am Veranstaltungstag. Der ASVÖ-Familiensporttag in Feldkirch-Gisingen wird sicherlich eine großartige Gelegenheit für die Bürger der Stadt und ihre Familien sein, sich mit den örtlichen Sportvereinen zu vernetzen und viele verschiedene Sportarten auszuprobieren. “Wir sind gespannt auf die Teilnahme der Vereine und freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung”, so Bachmann abschließend. TAY