"Sportlich macht das überhaupt keinen Sinn"

Unbefriedigende Lösung im Frauenfußball nimmt der Verband als Anlass zu einem Gespräch nach dem Herbstdurchgang.

„Solch hohe Ergebnisse machen sportlich keinen Sinn, sowohl für FC Dornbirn als auch für alle Gegner. Es hilft niemanden weiter. Der Verband will nun eine bessere Lösung für die Rückrunde im Frühjahr finden. Allerdings sind uns laut den VFV-Statuten die Hände gebunden und es braucht die Mehrheit aller Vereine, wenn man was ändern sollte“, spricht VFV-Fußballpräsident Horst Lumper Klartext zu der schwierigen Situation im Vorarlberger Frauenfußball. Daher wird der Verband sofort nach dem Herbstdurchgang ein bis zwei neue Varianten präsentieren um für die Zukunft sportlich die Weichen neu zu stellen. Alle Vereine von einer Damenmannschaft werden zu einem Gespräch eingeladen, die Lage ist unbefriedigend. Gut möglich, dass die neugegründete FC Dornbirn Frauenmannschaft bald in der Vorarlbergliga spielen wird, doch es braucht die Zustimmung aller Klubs. Die Hunderter Schallmauer ist schon gefallen: Mailin Studer schoss das 100. Meisterschaftstor für die Schützlinge um Trainer Günther Kerber, die fünfte Zweistellige gelangen Salzgeber und Co. gegen das 1b-Team von Rankweil.