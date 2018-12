Sportlich in den Winter

Der Nachwuchs des WSV Nenzing hat längst mit der Vorbereitung für die Skisaison begonnen

Die Erwartungen sind hoch: Insgesamt elf Mal konnte der Nachwuchs des Wintersportverein Nenzing sich in den vergangenen zwölf Jahren den Gesamtsieg im „Walgau-Raiffeisen-Schülercup“ sichern. Auch heuer wurde längst mit den Vorbereitungen für den kommenden Skiwinter mit Trockentrainingseinheiten begonnen. Hinter einem starken Nachwuchskader stecken ambitionierte und motivierte Funktionäre. Das Training wird seit einigen Jahren erfolgreich gemeinsam mit dem Skiclub Beschling durchgeführt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte Obmann Wolfgang Pfaff nun einerseits über die Erfolge des vergangenen Rennwinters, andererseits aber auch über die organisatorischen Weichenstellungen berichten. Unter anderem führt der WSV Nenzing am 6. Jänner 2019 ein VSV-Cuprennen durch, auch Fixpunkte im Jahresablauf, wie die Schüler- und Vereinsmeisterschaft sowie der Naafkopf-Riesentorlauf sind im Rennkalender bereits fix eingeplant. Letzterer soll – sofern es die Wetter- und Schneebedingungen zulassen – im kommenden Jahr am stattfinden. Solid auch die finanzielle Basis des Vereins, wie Kassier Theo Grass berichten konnte. Auch hier macht sich die intensive Nachwuchsarbeit mit Ausgaben in Höhe von rund 8.500 Euro bemerkbar.