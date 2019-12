Sportlich in den Weihnachtsferien

Die ELKI´s sind auch über die Weihnachtstage aktiv.

Für 3 – 4-jährige kleine SchwimmerInnen bietet der Verein in den Weihnachtsferien 2 Intensivkurse als optimale Vorbereitung für die Schwimmschule an. Unter dem Motto „Spiel und Spaß im Stadtbad“ können Kinder an 3 Tagen in der ersten Jänner-Woche (2./3./4. Jänner 2020) sozusagen ins neue Jahr planschen. „Bei diesen Stunden steht vor allem der Spaß im Wasser im Vordergrund. Da es vom zweiten bis zum vierten Lebensjahr ein beachtlicher motorischer Schritt in der Entwicklung der Kinder ist, gibt es die Stunde speziell für alle 3 – 4 jährigen Kinder, die noch zu klein für einen Schwimmkurs sind, sich allerdings mit einer Begleitperson schon recht sicher im Wasser bewegen“, erklärt Pastor. Das heißt die Kinder haben keine Scheu vor dem Wasser, bewegen sich selbst und auf den Stufen des Beckens, wo sie stehen können und es macht ihnen nichts aus, wenn der Kopf mal unter Wasser kommt oder bespritzt wird.