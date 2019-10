Sportlerwahl: Red Bull Salzburg erneut "Mannschaft des Jahres"

Österreichs "Mannschaft des Jahres" kommt zum dritten Mal in Folge aus dem Fußball, zum zweiten Mal en suite ist es der FC Red Bull Salzburg. Der Meister, Cupsieger und Champions-League-Teilnehmer wurde am Donnerstagabend auf der Lotterien Sporthilfe Gala in Wien geehrt.

Wien. Die Salzburger setzten sich bei der Wahl unter den Mitgliedern der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) mit 1.128 Punkten vor dem ÖFB-Nationalteam der Männer (488), dem LASK (470), dem Wolfsberger AC (280) und damit drei weiteren Fußball-Teams durch. Fünfter wurde der American-Football-Club Raiders Tirol (229).

Die Trophäe trägt seit heuer zu Ehren der verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda den Namen "NIKI".