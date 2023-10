Sporthalle nach Sanierung wiedereröffnet

Ein Jahr nach Baubeginn wird die Sporthalle der Mittelschule Götzis nach den Herbstferien wieder vollständig in Betrieb genommen. Die nächste Bauphase ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Schon jetzt haben Athleten des KSV erste Wettbewerbe in der renovierten Halle bestritten. Ab dem 2. November ist sie wieder für Schüler:innen und Sportvereine geöffnet. Unzählige Trainingsstunden und Veranstaltungen haben in der 30-jährigen Halle deutliche Spuren hinterlassen, was die umfangreichen Sanierungsarbeiten erforderlich machte.