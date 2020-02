Sportgymnasium unterstÃ¼tzt Waisenhaus

Das Sportgymnasium Dornbirn spendet 2000 Euro für ein Waisenhaus in Äthiopien.

Am Sportgymnasium in Dornbirn ist es in den letzten Jahren zur schönen Tradition geworden, rund um die Adventzeit und bei der schulinternen Weihnachtsfeier fleißig für den guten Zweck zu sammeln. Im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts wurden in den einzelnen Klassen auch heuer wieder Bio-Fair-Trade Produkte versteigert. So gingen beispielsweise selbstgebrannte Mandeln, Kekse, Bio-Schokoladen oder auch mit dem Fair-Trade-Siegel versehene Früchte und andere Produkte an die Höchstbieter bzw. Höchstbieterinnen. Zudem wurde bei der Weihnachtsfeier eine Tombola veranstaltet, bei der es tolle Preise wie beispielsweise Sportbekleidungssets zu gewinnen gab. Insgesamt konnte das Lehrerteam des Sportgymnasiums Dornbirn so gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen genau 2000 Euro an Spendengeldern generieren.

Hilfe für Waisenkinder

Diese Woche konnte nun das gesammelte Geld übergeben werden. Heuer geht der Spendenbetrag an das Kidane Meheret Waisenhaus in Addis Abeba in Äthiopien. Seit 1996 ist dieses Waisenhaus, geleitet von zwei Franziskanerschwestern, Zufluchtsstätte und Rettungsanker für Waisenkinder verschiedensten Alters und unterschiedlicher Herkunft. Aidswaisen, Straßenkinder, ungewollte Babys und Kinder mit Behinderung können hier in einer Umgebung von Liebe und Geborgenheit aufwachsen. Im Kidane Meheret wird versucht, eine Umgebung zu schaffen, in der die Kinder wie in einer Familie aufwachsen, wo sie Liebe, Freundschaft, Disziplin erfahren können und wo sie ihre Würde wiedererlangen. Dabei werden sowohl die physischen (Essen, Unterkunft, Kleidung und medizinische Betreuung), als auch die psychischen Bedürfnisse der Kinder erfüllt. Außerdem wird darauf geachtet, dass die Kinder eine gute Schulbildung erhalten und befähigt werden, eigenständig zu leben, wenn sie das Zentrum verlassen, um den Teufelskreis der Armut durchbrechen zu können.

Unterstützt durch Caritas

Das Waisenhaus wird durch die Caritas Auslandshilfe unterstützt. Der dafür verantwortliche Programmmanager Michael Zündel freute sich sehr über die Großzügigkeit der Schüler und Schülerinnen des Sportgymnasiums. „Das ist wirklich eine wunderschöne Aktion. Die Lage für Waisenkinder in der Millionenmetropole Addis Abeba in Äthiopien wird nämlich immer prekärer“, so Zündel. Internationale Adoptionen seien völlig gestoppt worden. Die Kinder müssten somit bis sie mindestens 18 Jahre alt sind im Waisenhaus versorgt und auf ein selbstständiges Leben vorbereitet werden. Deshalb gibt laut Zündel „jede Unterstützung den derzeit rund 90 Kindern zumindest eine Chance!“.