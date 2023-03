Sportgebäude Wiesenrain im Entstehen

Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das neue Sportgebäude am Wiesenrain.

Am Mittwoch fand der offizielle Spatenstich für das neue Sportgebäude am Wiesenrain statt.

Lustenau „Heute ist ein ganz besonderer Tag für den FC Lustenau. Mit dem Bau des neuen Sportgebäudes erhalten wir eine Top-Infrastruktur hier am Wiesenrain“, sagte FC-Obmann Julian Regittnig und begrüßte gleichzeitig die Projektbeteiligten und die Gäste, die zum Spatenstich am Mittwochnachmittag zum Sportplatz am Wiesenrain gekommen sind. Mit dabei waren auch zwölf U8-Kinder mit ihren Trainern, um diesem freudigen Ereignis beizuwohnen und beim Spatenstich mitanzupacken.

Passende Infrastruktur

Die Umkleidekabinen am Wiesenrain stammen aus dem Jahr 1980. „Ein Blick in die Unterlagen des Vereins zeigt, dass die Infrastruktur das meistdiskutierte Thema im Verein war“, erläuterte Obmann Regittnig. Unzureichender Platz sowie Duschen, die nicht mehr zumutbar waren, führten dazu, das Projekt am Wiesenrain in die Hand zu nehmen. „Wir haben insgesamt 476 aktive Spieler im Verein und viele davon sind Nachwuchsfußballer und Fußballerinnen“, so Regittnig. Eine passende Infrastruktur betrachtet der Verein als wichtig. „Ein Verein kann sich nur mit einer guten Basis weiterentwickeln.“

Trainingscampus erfüllt Ansprüche

Das neue Sportgebäude, das voraussichtlich im März 2024 fertig gestellt sein wird, entspricht allen Anforderungen. Ausreichende Umkleidekabinen, neue Duschanlagen, ein Restaurant mit großer Zuschauerterrasse sowie ein Multifunktionsraum, der von den Physiotherapeuten genutzt werden kann, werden in dem neuen Gebäude angesiedelt. Zudem erhalten die Schiedsrichter zwei Kabinen und es wird einen Raum geben, bei dem Spieltaktiken ausgearbeitet werden können. Mit dem neuen Trainingscampus am Wiesenrain kann der Verein vom Kind bis zum Profisportler alles abdecken.

Lobenswerte Zusammenarbeit

Architekt Peter Muxel hat eng mit dem Verein zusammengearbeitet und darauf geachtet, dass die Wünsche vom FC in die Planung miteinfließen. „Ich danke dem Verein für die Geduld und die vielen konstruktiven Gespräche, die wir geführt haben“, sagte Bürgermeister Kurt Fischer. Er lobte den FC Lustenau und die Innovationen des Vereins in ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. „Der FC ist im ganzen Land für sein herausragendes Engagement bekannt und setzt immer wieder neue Akzente“, so Fischer. Er begrüßt es sehr, dass nun die passende Infrastruktur geschaffen wird. Insgesamt beläuft sich das Projekt auf rund zwei Millionen Euro.

