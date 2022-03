Sportehrenzeichen in Gold für Hans Aberer

Dem Hypomeeting OK-Mitglied Hans Aberer wurde beim feierlichen Ehrungsabend für Verdienste um den Vorarlberger Sport Gold verliehen.

Dem Hypomeeting OK-Mitglied Hans Aberer wurde im Landhaus in Bregenz beim feierlichen Ehrungsabend das Sportehrenzeichen für Verdienste um den Vorarlberger Sport in Gold verliehen.

Sportliche Karriere

Landesrätin Martina Rüscher, MBA MSc erwähnte insbesondere die eigene sportliche Karriere des Hohenemsers Hans Aberer, sowie als eindrückliches Highlight seine eigene Teilnahme am Mehrkampfmeeting in Götzis im Jahr 1975 – als erster Vorarlberger Teilnehmer. Sie hob aber auch seine Traineraktivitäten in der Leichtathletik-Jugend hervor, bevor sich dann im Jahr 1985 seine Rolle zum Funktionär (administrativer Leiter, Kassier) in der LG Montfort wandelte.