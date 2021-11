Sportanlage Lohma: Baubescheid rechtskräftig

Die Gemeinde Koblach hat diese Woche den rechtskräftigen Baubescheid für die neue Kobacher Sportanlage Lohma von der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch erhalten.

„Wir freuen uns gemeinsam mit dem FC Koblach über die Erweiterung der Infrastruktur für sportliche Zwecke in unserer Gemeinde. Seit jeher war der Sportplatz ein wichtiger Ort für gesellschaftliche Zusammenkünfte – einer ausgestalteten Sportanlage kommt diese Bedeutung umso mehr zu“ so Bürgermeister Gerd Hölzl.

Die Beteiligten am Planungsprozess seitens der Gemeinde, Baumeister und Planer Erich Gisinger und Bauamtsleiter Hannes Oberhauser, wie auch der beauftragte Bauleiter Heinrich Nussbaum blicken der guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Handwerksbetrieben entgegen.

„Wir sind überglücklich, dass unsere Vision nun – zum 75-jährigen Bestehen des Peter Dach FC Koblach – Realität wird. Mit Fachleuten aus den eigenen Reihen haben wir uns bei der Planung eingebracht und auch in der Bauphase werden wir uns mit viel Eigenleistung einsetzen. Die FC-Familie freut sich auf viele sportliche Höhepunkte und gesellige Treffen in unserer neuen Heimstätte in den kommenden Jahrzehnten“ sagt FC Koblach-Obmann Andre Helfer.