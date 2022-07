Sport und Spiel zum Schluss

Zum Abschluss des Schuljahres gab es an der Volksschule Tschagguns noch ein besonderes Zuckerl für die Kids.

Ein ganzer Vormittag stand ganz im Zeichen von Sport, Spiel und Spaß. An insgesamt 12 Stationen durften die Kinder ihrer Teamfähigkeit, ihren Sportsgeist und ihre motorischen Fertigkeiten unter Beweis stellen. So standen Wasserzielspritzen, Laufen in Schwimmflossen, Langlaufen auf Holzskiern in der Gruppe sowie Zielschießen und Kegeln auf dem Stundenplan. Um die Chancengleichheit zu wahren, waren alle Gruppen jahrgangsgemischt, sodass aus jeder Klasse jeweils zwei Kinder in einer Gruppe vertreten waren. Am Ende gab es ein köstliches Buffet, bei dem viele Erfahrungen ausgetauscht wurden. Für die Kinder war es ein würdiger Abschluss eines ereignisreichen Schuljahrs.