Sport, Spiel und ganz viel Spaß

400 Teilnehmer beim ASVÖ Familiensporttag

Satteins. Insgesamt elf Vereine präsentierten sich unter dem Motto: „Sportarten ausprobieren – Vereine kennenlernen“ beim ersten großen Familiensporttag in und um die Satteinser Mittelschule, veranstaltet vom ASVÖ, dem Allgemeinen Sportverband Österreichs. Mehr als 400 Kinder und Erwachsene machten sich an Sportarten wie Tennis, Billard, Fußball, Schwimmen, Akrobatik, Skifahren (Trockentraining auf Rollerblades), Lasergewehrschießen, Tischtennis, Turnen und Rhythmische Sportgymnastik. Ebenfalls zu Besuch die benachbarte Polizei, an der Amazonenbar der Offenen Jugendarbeit kredenzte man feine Cocktails, selbstverständlich alkoholfrei.