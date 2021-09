Sport, Spiel und Spaß im Feldkircher Handballcamp

Mehr als fünfzig Kinder nehmen am viertägigen Event im Reichenfeld-Areal teil.

FELDKIRCH. Der Handballclub Sparkasse Blau Weiß Feldkirch veranstaltet schon traditionell eine Woche vor dem Schulstart im Westen Österreichs sein Handball Fun Camp. Mehr als fünfzig Kinder, davon sind rund die Hälfte aktive Vereinsmitglieder im Alter von fünf bis zwölf Jahren wird vier Tage lang in der Reichenfeldhalle und an vielen Freiplätzen rund um das Reichenfeld-Areal ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten. Knapp vierzig ehrenamtliche Helfer vom HC BW Feldkirch sorgen für einen reibungslosen und professionellen Ablauf des Camp. Fast jeden Tag mussten die Coronatests durchgeführt werden um alles in die richtige Bahnen zu lenken. „Der Spaßfaktor und der Unterhaltungswert kommt sicher nicht zu kurz. Der Nachwuchs liegt uns sehr am Herzen. Ziel ist und bleibt natürlich auch einige sehr junge Kids zum Handballsport zu unserem Verein zu bewegen“, bringt es HC BW Feldkirch Camp Organisationschef Thomas Kornexl auf den Punkt. Vor mehr als einem Jahrzehnt war Kornexl auch der Gründer von diesem wichtigen Event. Das Ausüben von vielen Ballsportarten sorgen beim Feldkircher Handballcamp für die nötige Abwechslung. Ein Erlebnistag im Wildpark Feldkirch, eine Wurfgeschwindigkeitsmessung mit dem Handball sowie Balance-Spiele und Wettkämpfe im Jonglieren waren weitere Schwerpunkte des Camp. Jeder Teilnehmer hat ein Gratis-Fanpackage mit einem T-Shirt und Handball zur Mitnahme bekommen. In den kommenden Jahren soll das Feldkircher Handballcamp dann hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen stattfinden können.VN-TK