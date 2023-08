Sport, Spaß und Gutes tun …

Die Jugendbotschafterinnen der Caritas Auslandshilfe sind für ihre guten Ideen bekannt. Aktuell organisieren sie ein Charity-Tischtennisturnier:

Am Samstag, 23. September, flitzen in der Halle Oberau in Gisingen die Bälle. Wer beim Hobby-Turnier mitmachen möchte, kann sich ab sofort anmelden.

Viola Amann ist die treibende Kraft hinter diesem Charity-Turnier: „Seit ich denken kann, ist mein Leben vom Tischtennis geprägt. Schon als kleines Kind nahm mich mein Papa mit ins Training.“ Zwischenzeitlich hat sich sehr vieles verändert und Viola Amann konnte viele sportliche Erfolge einheimsen: „Heute spiele ich in der zweithöchsten Liga in Vorarlberg, in der zweiten Damen-Bundesliga und bin sechsfache Landesmeisterin in meiner Altersklasse“, ist die 14-jährige Schülerin des BORG Götzis trotzdem sehr bescheiden.

Gleichzeitig ist sie Jugendbotschafterin der Caritas Auslandshilfe. Dort schätzt sie die Möglichkeit, „mit tollen Menschen tolle Projekte auf die Beine zu stellen und etwas zu bewirken. Ich habe in den letzten Jahren dort vieles über die Kinderrechte und SDG gelernt und es macht mir sehr viel Spaß, dieses Wissen auch an andere weiterzugeben“. Und nachdem beide Hobbys sehr zeitaufwändig sind, kam die Idee, diese zu verbinden. Am Samstag, 23. September, ist um 13 Uhr in der Sporthalle Gisingen-Oberau Start für das Charity-Tischtennis-Hobby-Turnier. „Das Nenngeld beträgt zehn Euro pro Person, die Spenden gehen an geflüchtete Kinder in Vorarlberg, um ihnen Freizeitangebote wie Schwimmkurse zu ermöglichen“, erklärt Viola Amann die Rahmenbedingungen. „Gespielt wird ein Zweier-Teambewerb. Das heißt jede*r Teilnehmer*in spielt ein Einzel und ein Doppel gegen die jeweils zugelosten Gegner. Die Auslosung findet im Vorfeld statt.“ Die genauen Regeln werden übrigens vor Ort erklärt, Einlass ist bereits ab 12 Uhr. „Eingeladen sind alle Hobby-Spieler*innen, unabhängig von Alter und Können.“ Im Anschluss an das Turnier findet vor Ort die Siegerehrung statt. Auch für das leibliche Wohl in der Halle ist mit einem tollen Buffet gesorgt.