Sport, Spaß, Bewegung und Gesundheit steht ganz oben

Göfnerin Christina Kilga bietet seit Jahren Ganzkörpertraining an.

GÖFIS. Vor sechs Jahren hat die Göfnerin Christina Kilga (39) eine Ausbildung zur Gruppen Fitnesstrainerin und eine eigene Prüfung mit der Hantel absolviertsowie eine Lizenz für das Coaching für den Rücken mit Erfolg abgeschlossen. Im Fitnessfachbetrieb Branner in Rankweil gibt sie stundenweise Einheiten als Indoor Cycling Instruktorin. Seit mehr als vier Jahren bietet Christina Kilga am Sportplatz Hofen in Göfis in den Sommermonaten wöchentlich zu billigen Preisen plus ein Gratis-Schnuppertraining ein funktionelles Ganzkörpertraining mit einem hohen Spaßfaktor an. Seit dem Startschuss kann die Göfnerin auf viele Stammkunden zurückgreifen und findet in der Bevölkerung im Raum Walgau und Rankweil einen großen Anklang. Der Kurs findet entweder am Donnerstag abend oder Samstag vormittag am Fußballplatz Göfis statt. Neue Teilnehmer kommen in der letzten Zeit auf den Geschmack und sind begeistert. Das Ziel des Ganzkörpertraining ist nicht nur die Optik, vielmehr geht es um die Gesundheit, Bewegung macht Spaß, kurbelt den Stoffwechsel an, fördert die Mobilität und stärkt den Körper und auch die Seele. Die Einheiten eignen sich für Anfänger, wie auch für Fortgeschrittene. „Im Sport werden Glückshormone und besondere Gefühle im Körper ausgeschüttet und ist glücklich. Die Sicherheit des Kunden steht im Vordergrund. Eine schöne Technik und Ausführung muss immer gewährleistet sein, sonst schadet man dem Körper mehr. Die bunte Vielfalt an Übungen machen das besondere Flair und Atmosphäre aus“, sagt Ganzkörpertrainerin Christina Kilga. Natürlich darf in den Einheiten die coole Musik nicht fehlen. Nach einem Warm up wird dem ganzen Körper wie Brustmuskel, Gesäß, Oberschenkel bis zum Rücken und Bauch mit verschiedensten Übungen neue Kraft gegeben. Abgerundet wird das Training mit einem Stretching. Sport, Spaß, Bewegung und Gesundheit wird von Christina Kilga seit vielen Jahren großgeschrieben.VN-TK