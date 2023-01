Sport-Moderator feiert sein Comeback

Marc Gächter ist ab sofort wieder bei Ländle-TV im Einsatz.

Über fünf Jahre ist es her, dass der Altacher Marc Gächter zuletzt bei Ländle-TV zu sehen gewesen ist. Nun heißt es für den 43-Jährigen zurück ans Mikrofon. Bei der Sendung "Ländle-Sport", welche jeweils montags um 20 Uhr auf dem Programm steht, wird Gächter als Moderator vom Profi- bis zum Amateur wieder zahlreiche heimische Sportler vor die Kamera holen.

"Fußball und Eishockey sind natürlich die stärksten Zugpferde", erläutert er am Montagabend bei Vorarlberg LIVE kurz vor seinem Comeback die Schwerpunkte der Sportsendung. Gächter möchte aber auch Sportler vor den Vorhang holen, die momentan nicht so im Rampenlicht stehen und auch Vertretern von Randsportarten eine Bühne bieten. Punkten will er bei der Sendung unter anderem mit Hintergrundberichten und ausführlichen Interviews.