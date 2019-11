Sport macht schlau und selbstsicher

Heilpraktikerin präsentierte Forschungen: Sport führt zu besseren Schulnoten

In den USA nahmen zum Beispiel 4500 Schüler an einem einjährigen Fitnessprogramm teil, dass zu deutlichen Verbesserungen in Mathematik und Sprachen geführt hat. In Schottland wurden 5000 Schüler zwischen dem elften und sechszehnten Lebensjahr hinsichtlich dem Umfang und der Intensität ihrer täglichen Bewegungszeit analysiert. Die Schulnoten verbesserten sich auch bei dieser Studie mit der steigernden Bewegung.