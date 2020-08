Sport-Highlight an den Paspels-Seen

Am Sonntag, 30. August, findet an den Paspels-Seen in Brederis die Sportveranstaltung „Swim & Run“ im Rahmen des 9. Triathlons „Trans Vorarlberg“ statt. Für Badegäste kommt es deshalb zu Einschränkungen.

Der Triathlon „Trans Vorarlberg“ lockt alljährlich zahlreiche Hobby-AthletenInnen und NachwuchssportlerInnen ins Ländle. Coronabedingt präsentiert sich die Veranstaltung heuer in einem neuen Format. So finden die Disziplinen Schwimmen und Laufen (Sprint- und Mitteldistanz) am Sonntag, 30. August, ab 9.00 Uhr als Einzelbewerbe statt. Die Daten aller Zuschauerinnen und Zuschauer werden an den Eingängen zum Paspels-See erfasst. Zudem müssen Badegäste von 7.00 bis 16.00 Uhr mit Einschränkungen rechnen. Um Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird gebeten.