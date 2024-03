Spooky-Doo faszinierte Kinder

Zauberer Spooky-Doo verzauberte kleine und große Zuhörer am Mittwochnachmittag in der Bibliothek Lustenau mit seiner Zaubershow.

Lustenau „Schön, dass ihr heute alle hier seid und zur Aufführung des Zauberers Spooky-Doo gekommen seid“, begrüßte Alexandra Jank, Leiterin der Bibliothek, die vielen Kinder, die mit ihren Eltern am Mittwochnachmittag gekommen sind. „Seid ihr bereit? Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Spooky-Doo, der Zauberer ohne Schuh“, freute sich Jank und eröffnete damit, die von den Kindern herbeigesehnte Zaubershow. Der Wiener Künstler Spooky-Doo erklärte sogleich, dass sich in Luftballons mit weißen Punkten immer Überraschungen verstecken und ließ diesen platzen. Zur Verwunderung der vielen Kinder befand sich darin Spooky-Doos gelber Schuh, den er kurz zuvor noch an den Füßen hatte.