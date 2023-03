Spooky Doo begeisterte Kinder

Anlässlich des österreichischen Vorlesetages kam Zauberer Spooky Doo auf Besuch in die Bücherei Lustenau.

Lustenau „Heute gibt es bei uns in der Bücherei mal etwas ganz anderes. Ein Zauberer aus Wien kommt zu uns auf Besuch. Rufen wir einmal ganz laut: Spooky Doo“, sagte Peter Ladstätter von der Bücherei Lustenau den vielen Kindern, die extra zur Aufführung am Donnerstagnachmittag gekommen sind. Mit Spannung haben die Kinder auf den Auftritt des Zauberers gewartet. Dann kam er schnellen Schrittes und stellte sich mit einem gepunkteten Luftballon vor sein Publikum. „Wisst ihr, dass in Luftballons mit Tupfen manchmal Überraschungen versteckt sind?“, fragte er die Kinder. Und tatsächlich in seinen mitgebrachten Luftballons fand sich sein Schuh und die gesuchte Karte von einem Kartentrick wieder.

Vorlesetag mit speziellem Programm

„Vorlesen ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Es entstehen Abenteuer im Kopf und der Sprachschatz der Kinder erweitert sich enorm. Das spiegelt sich in einem guten Ausdruck und dem Können, sich mit der Sprache spielerisch auszudrücken, wider“, sagte Peter Ladstätter. Im Zuge des österreichischen Vorlesetages haben sich deshalb die Verantwortlichen der Bücherei Lustenau ein tolles Programm für die Kleinsten ausgedacht. So konnten sie am Donnerstag ihr eigenes Lesezeichen herstellen und der Zaubershow von Spooky Doo beiwohnen. „Kinder, die lesen, profitieren in ihrem Leben davon“, weiß Ladstätter.

Eintauchen in Welt der Bücher