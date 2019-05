Spoiler und Vorschau: Die letzte Folge von Game of Thrones

Achtung, Spoiler-Alarm: Im letzten "GoT"-Podcast von WANN & WO und VOL.AT blicken wir noch einmal auf das Serienfinale und die "Game of Thrones"-Dokumentation zurück und blicken nach vorne. Worauf dürfen sich "GoT"-Fans noch freuen.

Letzter Spoiler-Alarm!

“Game of Thrones” – die größte und erfolgreichste Serie aller Zeiten ist zu Ende. “Der Eiserne Thron” war die letzte Episode in der achten Staffel. Nach der Zerstörung von “Kings Landing” kommt es zum letzten Akt. Leider ist das Ende von Game of Thrones wie die gesamt Staffel. Es gibt Schwächen in der Erzählung und zu viele Zeitsprünge, aber mehr dazu in unserem Podcast.