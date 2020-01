SPÖ will Bauland in Vorarlberg billiger machen

SPÖ-Wohnraumsprecher Michael Ritsch: Abgaben für Grundstücke einführen, die länger als fünf Jahre unverbaut sind. Antrag liegt beim Land.

die jüngsten Novellen zum Raumplanungs- und Grundverkehrsgesetz sind nichts anderes als ein homöopathisches Mittel, um Bauland in zig Jahren ein wenig mobiler zu machen. Der Vorarlberger Landesregierung fehlte der Mut zu einschneidenderen Maßnahmen. So wird beispielsweise bestehendes Bauland in keinster Weise angegriffen, obwohl ein großer Teil davon in den Händen einiger weniger ist.

In vier Tarifzonen (die Tarifzonen orientieren sich in etwa nach den Grundstückspreisen, – so sind etwa Baugrundstücke in Salzburg in der Tarifzone eins) wird je Flächenausmaß der genannte Infrastruktur-bereitstellungsbeitrag eingehoben. So sind die ersten 500 m² beitragsfrei, von 501 m² bis 1.000 m² bezahlt man bspw. in der Stadt Salzburg 1.400 Euro für ein volles Kalenderjahr. Im Pinzgau, Pongau und Lungau nur 860 Euro. Diese Staffelung geht bis 3.100 m² unverbauter Baugrundstücke. Dann gelten für je weitere angefangene 700 m² die geringsten Tarife.