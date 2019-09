SPÖ ortet dramatischen Notarzt-Mangel – Krankenhäuser dementieren

SPÖ-Gesundheitssprecherin Manuela Auer warnt vor einem Personalmangel bei Ärzten. Die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft sieht das anders.

So sei beispielsweise am Donnerstag am LKH Bregenz kein Notarzt im Dienst gewesen. "Wenn es in so einer Situation einen Notfall im Großraum Bregenz gibt, müsste ein Notarzt aus Dornbirn oder Hohenems angefordert werden", ärgert sich SPÖ-Gesundheitssprecherin Manuela Auer.