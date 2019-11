SPÖ meldet 27 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung an

Sparmaßnahmen wegen rund 15 Mio. Euro Schulden: Für die finanziell schlechte Lage macht die SPÖ die übermäßigen Ausgaben in der Ära Kern verantwortlich.

Insgesamt ist man in der SPÖ der Meinung, dass schon längst ein Sanierungskurs nötig gewesen wäre, und macht für die finanziell wenig rosige Lage nicht so sehr die Einbußen durch den geringeren Wählerzuspruch als übermäßige Ausgaben in der Ära von Parteichef Christian Kern verantwortlich. Letzteres ist insofern nicht ohne Brisanz, als dessen Bundesgeschäftsführer Lercher war, der aktuell als einzig realistische Alternative zu Rendi-Wagner gilt.