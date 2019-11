"SPÖ muss zur linken Volkspartei werden"

Das fordert SPÖ-Insider Gerhard Zeiler: "Es ist Zeit für neue Gesichter in der SPÖ. Es ist Zeit für einen Generationenwechsel. Es gilt, nichts weniger als eine neue SPÖ aufzubauen."

Medienmanager Gerhard Zeiler kritisiert in seinem neuen Buch den aktuellen Kurs der Partei. Zeiler hält eine Neuaufstellung der Partei für notwendig. "Es ist Zeit für neue Gesichter in der SPÖ. Es ist Zeit für einen Generationenwechsel und es ist Zeit für mehr Frauen in den Führungsgremien der Partei. Und es ist ebenfalls Zeit für ein professionelles Team in der Parteizentrale, das kommunikations- und marketingtechnisch aufrüstet. Pamela Rendi-Wagner hat es jetzt aufgrund dieses Wahlergebnisses in der Hand, für einen echten - auch in personeller Hinsicht - Neuanfang zu sorgen", rät Zeiler zu Veränderungen in der Löwelstraße.