SPÖ-Führungsstreit, S18 und nachhaltige Verkehrspolitik

Susanne Hartmann (Regierungsrätin St. Gallen) und Reinhold Einwallner (SPÖ-Nationalratsabgeordneter) sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Seit 2016 ist Susanne Hartmann als Regierungsrätin in St. Gallen tätig. Die St. Galler Regierungsrätin betonte in Hinblick auf die S18 mehrfach die inhaltliche Bedeutung einer Verbindungsstraße zwischen den beiden Autobahnen in der Schweiz und Vorarlberg: "Wichtig bleibt das Ziel: Wir müssen eine nachhaltigere Mobilität im Grenzraum Lustenau erreichen." Bei "Vorarlberg LIVE" wird sie über ihre politischen Tätigkeiten und Projekte im Kanton St. Gallen sprechen und einen Einblick in ihre Arbeit als Regierungsrätin geben.