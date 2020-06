SPÖ fordert mehr CoV-Testungen in der Pflege

SPÖ-Chef Martin Staudinger fordert mehr Tests bei 24h-Betreuerinnen, Pflegeheimpersonal und Heimbewohnern. Auch Angehörige sollen auf Wunsch getestet werden.

Die SPÖ begrüßt die Corona-Teststrategie, die nun österreichweit in Tourismusregionen ausgerollt und beworben wird. Der Fokus auf Tourismus als Wirtschaftszweig allein reicht aber nicht aus, betont SPÖ-Chef Martin Staudinger: "Ich bin der Meinung, dass wir vor allem jene schützen müssen, die besonders gefährdet sind. Da reicht es nicht aus, deutschen Touristen ein Gefühl von Sicherheit für ihren Urlaub zu vermitteln. Es geht darum, unsere Eltern und Großeltern vor einer Ansteckung zu bewahren. Wie wichtig das ist, zeigt die hohe Anzahl an Todesfällen in unseren Pflegeheimen. Um solche Ausbrüche zu verhindern, braucht es die richtige Test-Strategie."