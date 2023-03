SPÖ-Wahlschlappe und Sicherheit im Landtag

Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle und Landtagsdirektorin Borghild Goldgruber-Reiner am Montag in "Vorarlberg LIVE".

Die Kärntner Landtagswahl hat am Sonntag ein überraschendes Ergebnis gebracht. Die SPÖ verlor fast zehn Prozentpunkte, konnte aber klar ihre Position als Nummer eins behalten. Alle anderen Parteien legten zu, was vor allem bei der ÖVP nicht zu erwarten war. Sie konnte das Team Kärnten klar hinter sich lassen, obwohl dieses sich annähernd verdoppelte. Grüne und NEOS scheiterten deutlich. Was das für die Koalitionsgespräche bedeutet und welche möglichen Auswirkungen auf Bundesebene nach der Wahl in Kärnten zu erwarten sind, erklärt Politikwissenschafterin und VN-Kolumnistin Kathrin Stainer-Hämmerle am Montag in "Vorarlberg LIVE".

Am Mittwoch lädt man im Landhaus in Bregenz zur nächsten Landtagssitzung. Da sich auf den Zuschauerrängen auch immer öfter Vertreter verschiedenster Interessensgruppen aktionistisch in Szene setzen, ist man in der Landtagsdirektion in Bereitschaft. „Wir versuchen natürlich, die Abläufe der Sicherheitsvorkehrungen nach den gemachten Erfahrungen wieder verstärkt in Erinnerung zu rufen“, sagt Goldgruber-Reiner in den VN und spricht am Montag im Detail darüber, wie man den Spagat schaffen will. Denn grundsätzlich wolle man den Landtag möglichst offen halten.