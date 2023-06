SPÖ Vorarlberg entscheidet heute über neuen Parteivorsitzenden

Der erweiterte Landespartei-Vorstand der SPÖ Vorarlberg wird am Abend über einen neuen Parteivorsitzenden entscheiden. Beste Chancen hat dabei der Bludenzer Stadtpolizeikommandant Mario Leiter.

Viele Finger zeigen auf Leiter

Auch wenn eine Bestätigung bisher aussteht - man wolle den Gremien nicht vorgreifen - , gab es in den vergangenen Wochen doch immer wieder Signale aus der Partei in Richtung Leiter. Der 57-Jährige folgt auf Interimschefin Gabi Sprickler-Falschlunger, die nach parteiinternen Querelen lange nach einem Nachfolger gesucht hatte.

Derzeit nicht in der Politik tätig

Leiter dürfte die Vorarlberger Genossen damit auch als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen. Von dem neuen Parteichef erhofft man sich wieder Erfolge, denn 2019 blieb die SPÖ in Vorarlberg mit 9,5 Prozent Wählerzustimmung neuerlich unter der Zehn-Prozent-Marke. Auch wenn er außerhalb von Bludenz bisher nicht politisch tätig war, Erfahrung im Wahlkampf hat Leiter. In der Lokalpolitik scheiterte er zweimal nach harter Schlacht in der Stichwahl an den jeweiligen ÖVP-Kandidaten. Sein Amt als Vizebürgermeister hatte Leiter im Frühjahr 2021 zurückgelegt, derzeit hat er keine politische Funktion inne.